贺锦丽活力催票 为拜登阵营注入能量

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（法新社亚特兰大24日电） 她跟欢呼的群众讲话，光临社区咖啡厅，「意外」与大学生相见欢━56岁美国民主党副总统候选人贺锦丽在乔治亚州的行程，为77岁搭档拜登的低调选战，注入一股年轻活力。

贺锦丽（Kamala Harris）昨天乘坐私人飞机，在美国南部带丝暖意的秋日降落于亚特兰大市（Atlanta）国际机场跑道。她活泼地走下阶梯，一边说：「我非常开心能回来乔治亚州亚特兰大市。」

「我是贺锦丽，美国下一届副总统候选人。」

贺锦丽没说的是，她也是美国主要政党历来正副总统候选人当中，第一位非裔和南亚裔女性。

来自加州的贺锦丽一般不太对媒体发言。但如今拜登（Joe Biden）扳倒总统川普之战只剩最后几天，可以看出她正热切替拜登助涨声势。

她身穿订制裤装、脚踏细高跟鞋、面戴黑色口罩。若是比较轻松的场合，她则穿上牛仔裤和Converse Chuck Taylor帆布鞋。贺锦丽体现民主党的年轻和多元性，同时还有联邦参议员和加州前检察长等资历加持。这样的她似乎跟白发苍苍的拜登处在两个极端。

在乔治亚州，贺锦丽保持高速步调，试图弥补几个月来疫情近乎瘫痪民主党造势的局面。

但她和拜登仍追不上疫情发生前候选人单日跑遍多州的那种步调，共和党籍的川普却一直这么做，并经常不顾2019冠状病毒疾病（COVID-19）安全防护措施。

拜登与贺锦丽以谨慎为由限制自身旅行，身边经常只有一小群少有机会提问的记者。公卫专家可能乐见这项策略，但也因此全国媒体平台上听不太到两人的声音，让无所不在的亿万富翁川普继续占据版面。

不过，白宫之争关键在于少数摇摆州。看好目标再出访，就算行程很短，经地方媒体报导后也能提振声势。

位于美国南部的乔治亚州拥有蓄奴和种族隔离历史。自1992年投给同为南方人的柯林顿（Bill Clinton）后，乔治亚州就没把选举人票给过民主党总统候选人。

其实乔治亚州有1/3人口是非裔，而民调显示这次川普与拜登选情激烈，乔治亚州提前投票人数创纪录，让民主党心生一丝希望。

在乔治亚州，贺锦丽意外在一群传统黑人大专校院的学生面前现身，学生们惊讶睁大双眼。贺锦丽告诉他们：「有这么多事处于成败关头。」

接着贺锦丽又拜访了贩售非裔料理、由女性经营的蜜蜂咖啡厅（Busy Bee Cafe）。来自亚特兰大的已故非裔领袖马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）和其他民权领袖，以前曾在这家餐厅大啖炸鸡和玉米面包馅。

出于防疫考量，贺锦丽只能待在这家社区咖啡厅的室外。她对一小群非裔人士为主的支持者说，自己来访是「为了提醒大家去投票」。

贺锦丽随后来到一场人人坐在车上或车前以保持社交距离的支持者集会。

在汽车喇叭和民众呼喊声中，贺锦丽登上装饰着乔治亚州象徵物━桃子图像的舞台。她高呼：「川普必须下台。他们知道我们一旦投票，情况就会改变；一旦我们投票，我们就会赢。」

© 2020 AFP