道奇世界大赛要命失误 光芒扳平战局

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（法新社阿灵顿24日电） MLB世界大赛第4战，光芒在9下两出局后，靠道奇要命失误攻下关键1分，最终8比7拿下胜利，两队目前在世界大赛2比2战平。

美国职棒大联盟MLB世界大赛，洛杉矶道奇在前3战打完，以2比1领先坦帕湾光芒。

今天的第4战，光芒9下还以6比7落后，眼看就要被道奇「听牌」，但1出局后凯麦尔（Kevin Kiermaier）先敲安，2出局后阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）获保送，菲力普斯（Brett Phillips）又适时挥出安打，光芒先拿下追平分，加上道奇此时发生要命失误，让光芒跑回再见分，最终以1分之差险胜。

此战的1局上半两出局后，特纳（Justin Turner）的阳春弹让道奇先驰得点，使他成为世界大赛史上，第1个连两战在首局开轰的球员，这支他生涯在季后赛的第12支全垒打，让他超越史耐德（Duke Snider），成为道奇队史上，在季后赛挥出最多轰的选手。

3上道奇再于两出局后，靠席格（Corey Seager）的阳春全垒打取得2比0领先，席格也因此追平今年光芒的阿罗萨雷纳、2011年的克鲁兹（Nelson Cruz）、2004年的贝尔川（Carlos Beltran）、2002年的邦兹（Barry Bonds）等人，并列单一季后赛敲出最多全垒打的球员。

纪录才刚被追平，阿罗萨雷纳在4下面对第一个来球就挥出右外野方向阳春炮，除让光芒追回1分，也使他以9轰成绩刷新纪录，成为单一季后赛敲出最多全垒打的选手。

5上1出局后，席格挥出安打上垒，再利用对方投手暴投攻占二垒，两出局后再靠曼西（Max Muncy）右外野方向的安打回到本垒得分，让道奇3比1领先。

瑞福洛（Hunter Renfroe）5下挥出中外野方向阳春炮，让光芒再将落后缩小到1分差距，但道奇6上靠两个保送攻占一、二垒，两出局后赫南德兹（Enrique Hernandez）左外野方向的安打，让道奇再把领先拉开到2分差距。

光芒6下展开反扑，阿罗萨雷纳安打上垒、崔志万获保送，1出局后道奇换投，但洛威（Brandon Lowe）把一个95.4英里的四缝线速球轰出左外野全垒打墙，靠着这记3分弹，光芒逆转局势，以5比4领先道奇。

7上道奇前两名打者都安打上垒，两出局后贝林格（Cody Bellinger）获故意四坏球保送，代打的的皮德森（Joc Pederson）右外野方向的安打带有两分打点，让道奇6比5要回领先，但7下1出局后，凯麦尔将87.9英里的变速球轰出中外野全垒打墙，让光芒迅速将比数扳平。

道奇8上首名打者泰勒（Chris Taylor）挥出二垒安打，两出局后席格挥出带有打点的安打，以7比6重回领先。

道奇今天获得的7分都是在两出局后打回，难缠的攻势让光芒难以招架，而2、3棒特纳、席格串连成功，两人今天都有5打数4安打的火烫演出，是1982年的世界大赛后，再次出现同队选手，在世界大赛同场比赛有这样的抢眼表现，可惜最终败在要命的守备失误，让道奇失去率先「听牌」的良机。

© 2020 AFP