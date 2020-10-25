防疫宵禁惹民怨 义大利示威群众与警爆冲突

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（法新社罗马25日电） 欧洲有愈来愈多国家本周末开始加强社交距离规范，以对抗COVID-19病例激增。义大利成为当中最新一个出现民众聚集示威抗议防疫限制的国家，今天凌晨群众与镇暴警察爆发冲突。

世界卫生组织（WHO）警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例「呈倍数」攀增，恐威胁医疗系统应付第2波疫情的能力，并将考验许多今年稍早似乎已将疫情控制住的国家。

COVID-19病毒去年底首度在中国武汉现踪后，各国陆续采取严苛的封锁措施，导致经济受重创；如今疫情再度升温，政府一方面需恢复防疫限制，同时又得顾及经济复苏，如何在两者间求取平衡成为难题。

另一方面，民众对社交隔离与经济困境已感到厌倦，因此新的防疫限制激起他们的怒火。

义大利首都罗马昨天深夜出现民众示威抗议再度实施宵禁，约200名戴口罩的极右派激进分子午夜过后与镇暴警察发生冲突，他们朝员警投掷火把和鞭炮，有7名抗议人士遭到逮捕。

义大利更南边的那不勒斯（Naples）前一天晚也出现反宵禁抗议活动，有数百位民众放火焚烧垃圾桶，并朝警方投掷物品。

义大利曾是欧洲疫情最严重的国家，全国整整封锁2个月，导致义大利经济陷入战后最严重衰退。如今经济仍未完全复苏，罗马当局一直试图避免再度实施更严格的隔离限制措施。

过去一周欧洲包括西班牙、瑞士和捷克等数个国家，都出现类似示威活动，抗议政府再度实施防疫限制措施。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP