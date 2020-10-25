难再靠出口民调 大选日美电视台预测赢家面临挑战

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（法新社华盛顿24日电） 总统大选夜根据陆续收到的通报来预测各州赢家，向来是美国电视台惯例；但今年邮寄投票与缺席投票多，出口民调可靠性不若以往，媒体多年的预估赢家传统必将备受挑战。

在邮寄投票和缺席投票计票时程不明，担心抢快宣布谁胜出可能闹出乌龙的疑虑下，众家媒体负责预测各州赢家的「决策桌」（decision desk）正摩拳擦掌，准备迎来一场错综复杂的大选之夜。

美国东北大学（Northeastern University）政治系主任、现为国家广播公司新闻网（NBC News）「决策桌」团队一员的巴拿格波罗斯（Costas Panagopoulos）表示，在一场受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所扰的选战，过去仰赖出口民调的旧方法，实用性已不若以往。

巴拿格波罗斯表示：「随着提早投票、缺席投票和邮寄投票人数增多，我们再也无法像过去那样，只靠在投票所外访问选民就能作出正确预测。」

一些人担心根据大选日选民亲自投下的选票所作初步计票，可能会使预测结果失真，甚至让总统川普在缺席投票或邮寄投票都还没计入前就自行宣布当选，徒增混乱。

巴拿格波罗斯表示：「各家电视网绝对可能会有出入，因为各家对于怎么做出预测结果自有标准，即便他们用的资料几乎一样。」

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）表示，该台的「决策桌」会结合出口民调数字，以及针对全美约10 万人的访问结果，来做出预测决定。

一些分析家警告，初步计票结果可能出现川普领先状况而造成「红色幻觉」，即便缺席投票计票后翻转这个趋势，仍可能造成各界哗然。

英国「卫报」（Guardian）一篇由美国政治学会（American Political Scientists Association）20多名成员撰写的文章写道：「这场大选不只会在投票所和法庭决胜负，也会在民意的法庭一较高下。」

「所有媒体都应采取严格标准，在仍待计算的选票经证实少于两大候选人差距之前，不该先行宣布一州的赢家。」

新成立的「选举危机全国任务小组」（National Task Force on Election Crises）呼吁媒体机构，以及搜集媒体数据的「国家选举报导团」（National Election Pool），11月3日大选日预测时要特别小心。

由学者、前民选官员和活跃人士组成的「选举危机全国任务小组」在写给媒体机构的信中指出：「今年的这场总统大选，在我国史上堪称空前。」

他们说，此次大选或许会有多达7成选票是由邮寄或其他缺席投票方式投下，而50州计票规则各异，「可能会花数天或数周，才能正确计算完所有选票」。

「这段混沌不明的时期会让原本即已紧绷的系统更添压力，让一些不肖人士试图破坏我国的民主程序。」

© 2020 AFP