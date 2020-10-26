世卫：全球新增确诊逾46万人 连3天创单日新高

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦25日电） 世界卫生组织（WHO）统计资料今天显示，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增确诊病例连续第3天创单日新高。世卫秘书长谭德塞警告，未来数月情况将会非常严峻。

世卫完整资料显示，昨天各地向世卫通报新增确诊病例总计46万5319例，超越23日的44万9720例，以及22日的43万7247例。

根据世卫数字，全球累计至今有超过4230万人确诊染疫，近115万人病亡，包括昨天新增6570人病殁。

昨天新增的确诊病例有近半数是在世卫欧洲地区通报；欧洲区新增22万1898例创下单日新高，至今累计超过900万起病例。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日在记者会中表示：「我们正处于疫情重要关头，特别是在北半球。」

他说：「未来几个月将非常严峻，一些国家走在危险的轨道上。」

「太多国家病例数呈现指数式增长，导致目前医院与加护病房接近饱和状态或已超过负荷，而现在才10月而已。」

谭德塞敦促各国领袖「立即采取行动，避免造成更多不必要的人命牺牲，且避免重要医疗系统崩溃，以及学校再度停课」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP