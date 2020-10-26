亚股收跌 美国会新纾困案过关机率渺茫

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天普遍收跌，市场对美国国会能否在下周大选前通过新纾困案渐感悲观。此外，疫情飙升引发市场忧心新一波防疫封锁措施恐对经济造成冲击。

尽管华府连月来持续磋商，但在共和党和民主党互怪对方阻挡的情况下，两党达成纾困案协议的机会似乎渺茫。

分析师表示，市场投资人基本上已不对两党近期会达成协议抱持希望，转而寄望拜登当选总统，并率民主党赢得国会多数，明年可望通过规模更大的支出方案。

TCW投资组合经理夏波辛尼克（Joseph Shaposhnik ）表示：「现在让双方达成协议的诱因不多。」

「市场已经反映这点、反映大选，并放眼6个月后，开始思考生活正常化、疫苗推出的机率是多少。」

此外，美欧疫情飙升也对市场带来压力，世界卫生组织（WHO）昨天通报，全球新增确诊人数连续3天创新高。2019冠状病毒疾病（COVID-19）目前已夺走110万条人命，全球感染病例超过4200万。

新一波的疫情已经造成英国、德国和法国等国实施严格的防疫封锁措施，以避免疫情传播。

日股日经指数收跌0.09%；首尔股市Kospi指数收跌0.72%；新加坡股市收跌0.55%；澳洲股市收跌0.19%；台北股市微幅收涨0.08%。

香港股市适逢重阳节假期休市一天。

© 2020 AFP