分析家：川普仍是莫斯科青睐人选

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（法新社莫斯科26日电） 政治分析家指出，美国总统川普虽未能如克里姆林宫所愿，开创美俄关系新时代，但和对手民主党总统候选人拜登相比，仍是莫斯科当局在美国2020总统大选青睐的人选。

在欧巴马担任总统时期，俄罗斯和西方国家的关系迅速恶化。因此川普2016年当选时，莫斯科对他寄予厚望。根据美国情治单位，克里姆林宫大力替川普助选，甚至对民主党发动骇客攻击。

美国国家情报总监雷克里夫（John Ratcliffe）21 日表示，俄罗斯和伊朗取得美国选民的资料，并采取行动左右下月投票的舆论风向。克里姆林宫驳斥这项指控「毫无根据」。

2018年，川普和俄罗斯总统蒲亭在赫尔辛基举行峰会，当时川普直截了当驳斥俄罗斯干预美国大选，表示他「看不出来有什么理由」会是莫斯科。

但波纳尔斯欧亚研究中心（Ponars Eurasia research centre）的李普曼（Maria Lipman）指出，川普并没有让美俄关系改善。

川普上台后，俄罗斯干预美选传闻一直如影随形，美俄在多项全球议题也有不少歧见。

两国关系紧张后，华府加强派兵前往叙利亚，莫斯科则在背后替总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权撑腰。

美国陆续退出伊朗核协议和开放天空条约（Open Skies Treaty），并且退出和俄罗斯签署的重要武器管制协议：中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）。

华府还对参与建造俄国至德国间北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）的公司施以制裁，并加强制裁俄罗斯的盟友委内瑞拉和白俄罗斯。

蒲亭曾在赫尔辛基峰会上坦承，2016年他希望川普当选。但他10月初接受俄罗斯电视台访问时，抱怨川普上台后俄罗斯46度成为被制裁目标，当中包括新的制裁，以及扩大原有制裁。

蒲亭说：「你得客观看待事情，川普总统之前说的计画没有实现。」

但分析家警告，一旦拜登上台，俄罗斯恐怕会碰到更多麻烦。过去4年，民主党常挂在嘴边的议题，大家都清楚，如果他们要求祭出更严厉的制裁，也很合理。

但迹象显示莫斯科也在为拜登可能当选做准备。蒲亭出人意表向民主党示好，他说自己在苏联共产党时期发展出来的左翼价值观，和美国的民主党相同。

蒲亭甚至赞美「候选人拜登」，因为拜登赞成延长核子协议。

俄罗斯科学院（Russian Academy of Sciences）分析家舒米林（ Alexander Shumilin ）说，蒲亭这是投机的说法。「他看到（拜登）的民调比较高。」

舒米林认为川普还是克里姆林宫青睐的人选，因为川普不但看不出来想加强制裁，甚至还试图想要松绑。

李普曼指出：「最后无论是川普或拜登当选，我都不认为会对俄罗斯有利。」

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）也说：「我们明白我们目前和民主党与共和党的关系不会有什么重大变化。」

不过，倘若发生像是川普拒绝承认大选结果的情况，莫斯科很有可能在美国政治危机中获利。

拉夫罗夫告诉塔斯社（TASS）：「我们不希望美国这样的泱泱大国，在现有的暴力和种族议题之外，再爆发新的纷乱而陷入危机。」

李普曼认为，美国「选后混乱」对俄罗斯来说大有好处。届时，美国将聚焦在内政，无心于俄罗斯。莫斯科当局会好好利用这点。

© 2020 AFP