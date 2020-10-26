利比亚籍油轮疑遭挟 英特种部队攻坚救人逮7偷渡客

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（法新社英格兰怀特岛25日电） 利比亚籍油轮「中殿仙女座号」疑似在英格兰南部怀特岛外海遭到挟持，英国军方出动特种小艇部队（SBS）前往救援，目前已拘留7名偷渡客。

英国特种小艇部队今天傍晚应罕普夏（Hampshire）警方要求，前往救援疑似遭到挟持的「中殿仙女座号」（Nave Andromeda），强行登船解救船员，在9分钟内取得油轮控制权。

英国国防部发表声明说：「武装部队取得油轮掌控权，拘留7人，警方将持续进行调查。初步证实船员安全无恙。」

被捕的7人据报都是奈及利亚偷渡客。

罕普夏警方稍早表示，这些偷渡客「对船员发出口头威胁」，但没有人受伤。警方补充说，他们在油轮周围设置5公里禁区。

警方说，中殿仙女座号当时位于怀特岛（Isle of Wight）外海约9.6公里处。

代表船东的律师事务所Tatham & Co.告诉英国广播公司（BBC），这「百分之百不是一起挟持事件」。

律师团队说，这些偷渡客被发现后，拒绝被锁进船舱。

熟知内情的消息人士还说，船员发现偷渡客上船已有一段时间了，当船只驶近英国时，双方发生暴力冲突，船员撤退至攻击者无法进入的安全舱内求救。

中殿仙女座号上周载运4万2000公吨原油驶离奈及利亚，原本预计今天稍早停靠在英国南安普敦（Southampton）。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP