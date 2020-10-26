墨尔本再传零确诊 将松绑防疫封锁措施

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（法新社墨尔本26日电） 澳洲第二大城墨尔本通报没有新增确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）及不治病例后，当局今天宣布，施行近4个月以来的繁重防疫封锁措施将在本周解禁。

墨尔本500万居民禁足在家规定，将从28日凌晨零时取消，同时餐厅、美容院和零售店将获准营业。

这是维多利亚州及其首府墨尔本从6月8日以来，首度通报过去24小时没有新增确诊及不治病例。维多利亚州7月间因接待海外返国民众的防疫饭店出现安全管制疏忽，引发疫情蔓延。

维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布居民期待已久的松绑措施，在提及这是「激动人心的一天」时，他的声音沙哑。

安德鲁斯在墨尔本告诉媒体：「今年是非常艰难的一年。维多利亚州居民付出很多，我为他们每一个人感到骄傲。」

墨尔本在夏天成为澳洲第二波疫情传播中心，8月单日新增确诊病例一度突破700例，而澳洲其他地区已在松绑限制。

墨尔本一些防疫限制措施已于上周取消，允许理发和打高尔夫球，但在墨尔本北部通报小规模疫情后，原本将在25日进一步松绑的防疫措施延后24小时，以评估数千项检测结果。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP