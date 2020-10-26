大选倒数9天 5900万美国人已投票

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（法新社华盛顿25日电） 中立的投票观察员今天表示，美国总统大选还有9天才登场，但提前投票盛况空前，已超过4年前上届大选所有选前投票。

数以百万计美国人不想在疫情期间前往拥挤的投票所，加上总统川普和民主党对手拜登（Joe Biden）都把此战形塑为存亡之战，激出不少选民，进而带动提前投票刷新纪录，无论是邮寄投票或提前亲自投票。

佛州大学（University of Florida）旗下中立的「美国选举计画」（United States Elections Project）统计指出，截至今天已有超过5900万人提前投票；根据美国选举协助委员会（US Election Assistance Commission）网站，那比2016年亲自提前投票或邮寄投票的5700万人还多。

目前提前投票以民主党人居多，但是不是就代表拜登能轻松胜选，仍有待观察。

川普数月来多次未提出证据宣称邮寄投票会导致舞弊，因此许多共和党人预料投票日当天才会投票；但佛州大学政治系教授麦唐纳（Michael McDonald）警告，随着全美确诊飙升，这个策略「看来风险更大」。

麦唐纳推文说：「如果他的选民至少有些决定不去投票怎办？如果投票所不开放，或选举办公室关闭呢？」

「美国选举计画」预测，今年可能会有1亿5000万人投票；相较之下，2016年有大约1亿3700万人投票。

一些攸关2020选举结果的州也笃定会刷新纪录，例如德州。「美国选举计画」今天表示，截至目前为止，德州提前投票人数已来到2016年的8成。

麦唐纳说：「德州直到周五（30日）都还会有提前亲自投票，加上投票日当天，因此德州投票率毫无疑问会超过2016年，问题是超过多少？」

传统上是保守派重镇的德州自1980年以来都支持共和党候选人，目前部分民调显示拜登可能在德州险胜，各界都在密切观察德州选情。

© 2020 AFP