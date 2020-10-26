挥别独裁时期遗绪 智利公投压倒性通过制定新宪法

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（法新社智利圣地牙哥26日电） 智利民众昨天进行写下里程碑的公投，以压倒性票数支持制定新宪法，取代独裁时期流传至今的宪法。人们长期认为，现有宪法加强智利明显的社经不平等情况。

智利大批选民前往投票，支持舍弃1973年至1990年独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）政权留下的宪法，首都圣地牙哥（Santiago）及其他城市民众疯狂庆祝这次公投结果。

投票结束数分钟之内，就有数千民众聚集在圣地牙哥街头，期间响起刺耳喇叭声，庆祝「支持」制定新宪的倡议获得胜利。

在计票作业接近完成时，「支持」制定新宪法的倡议囊括78.28%选票，「反对」的倡议仅获21.72%选票。

46岁妇女努涅斯（Maria Isabel Nunez）与她的20岁女儿，手握手欢喜走在群众间。她表示：「我从未想到，我们智利人民能为此改变团结起来！」

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）在内阁成员围绕下，于总统府拉莫内达宫（Moneda Palace）的转播演说中承认公投结果，并呼吁全国为「新宪法」共同努力。

皮涅拉指出：「这次全民公投不是结束，而是道路的开始，我们必须全部一起走在这条道路，赞同智利的新宪法。」。

他还说：「这套（旧）宪法迄今仍让我们分裂。我们从今起必须共同努力，以让新宪法成为团结、稳定与未来的伟大框架。」

© 2020 AFP