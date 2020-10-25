明斯克10万人上街抗议总统 反对派酝酿26日大罢工

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（法新社明斯克25日电） 白俄罗斯首都明斯克（Minsk）今天又有10万人走上街头，抗议执政长达26年的强人总统鲁卡申柯。被迫流亡国外的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅呼吁民众，从26日起展开全国大罢工。

白俄8月9日举行总统大选，鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）宣称压倒性胜过反对派候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）后，白俄境内就爆发示威潮，每个周末都有大批群众上街要求鲁卡申柯下台。

反对派设定今天是最后通牒的期限，鲁卡申柯若没有请辞下台，他就要面临全国大罢工。

今天的示威游行期间，部分群众高喊「罢工」。当地媒体估计至少有10万人参与示威。

反对派透过通讯软体Telegram指出，警方使用震撼弹驱散示威群众，同时大规模逮捕行动也在进行中。

白俄人权团体「维斯纳」（Viasna）表示，在傍晚有将近160人被逮捕。

季哈诺夫斯卡娅也在Telegram指出：「今天这个政权再度向白俄罗斯人民展现，暴力是它唯一能做到的事情。」

她还提到：「因此，明天10月26日，全国罢工将展开。」（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP