柯萧投5.2局送6K 道奇胜光芒世界大赛听牌

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（法新社阿灵顿25日电） 靠着先发投手柯萧投5.2局送出6次三振压制对手打线，MLB道奇今天4比2击败光芒，在世界大赛以3比2率先「听牌」。

美国职棒大联盟MLB世界大赛前4战打完后，洛杉矶道奇、坦帕湾光芒各拿两胜战成平手。今天的第5战，双方由第1战的先发投手柯萧（Clayton Kershaw）、格拉斯诺（Tyler Glasnow）再度正面对决。系列赛首战，柯萧投6局掉1分拿下胜投，格拉斯诺则是投4.1局丢6分吞败。

今天道奇在1局上半靠贝兹（Mookie Betts）、席格（Corey Seager）两支安打串连先驰得点，1出局后曼西（Max Muncy）获保送，贝林格（Cody Bellinger）两出局后的安打让道奇又添1分。2上首名打者皮德森（Joc Pederson）挥出中外野方向阳春弹，让道奇以3比0领先。

3下首名打者凯麦尔（Kevin Kiermaier）安打上垒，1出局后迪亚兹（Yandy Diaz）挥出右外野方向滚到全垒打墙边的深远三垒安打，让光芒的得分开张，下一棒阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）打穿三、游防线的安打让球队添得第2分，这是他在今年季后赛敲出的第27支安打，这让他超越2014年的桑多华（Pablo Sandoval），成为在单一季后赛敲出最多安打的选手。

光芒4下首名打者马格（Manuel Margot）获保送后盗上二垒，再藉对手接球失误上到三垒，他在两出局后发动盗本垒的奇袭，这是2002年以来，第一次有球员在世界大赛试图盗本垒，可惜他被判出局，未能帮光芒扳平比数。

5上两出局后，曼西在球数2好3坏的情况下，将对手一个99英里的四缝线速球轰上中右外野看台，让道奇以4比2领先光芒，最终道奇就以2分之差赢球。

柯萧在5下三振凯麦尔，生涯在季后赛的夺三振总数达到206次，刷新太空人赛扬强投魏兰德（Justin Verlander）在季后赛累积205次夺三振的纪录，成为生涯在季后赛赏给对手最多三振的投手，今天他共送出6次三振，生涯在季后赛的夺三振次数累积到207次。

© 2020 AFP