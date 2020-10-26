美国务卿访印展开谈判 共商合作以因应中国威胁

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（法新社新德里26日电） 美国国务卿蓬佩奥今天在印度和当地官员展开会谈，这是他亚洲4国访问行程的第一站。他曾表示，此行重点在关注中国构成的「威胁」。

蓬佩奥与同行的美国国防部长艾斯培（Mark Esper）将在明天会见印度总理莫迪（Narendra Modi）。印度6月与中国发生边界冲突，目前双方紧张升高。

蓬佩奥此行第一个活动是和印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）进行会谈并共进晚餐，苏杰生推文指出，美、印刚建立的结盟关系「在各方面都有大幅成长」。

美国国务院表示，蓬佩奥和苏杰生商讨了 「区域安全问题」以及研发2019冠状病毒疾病（COVID－19）防治疫苗的合作事宜。

蓬佩奥和艾斯培明天将与苏杰生和印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）举行「2加2」会谈，届时印方将提出在喜马拉雅山区严寒天候与中国对决的御寒装备问题。

官员指出，世界两大民主政体美、印双方还可望就地理空间情报共享签署协定，来为美国交付精密的飞弹技术预作准备。

艾斯培还将商讨促进两国军队合作的方法，包括情报共享、加强联合演习和军售。（译者：张佑之）

© 2020 AFP