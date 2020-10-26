美国务院：亚塞拜然亚美尼亚再次同意停火

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿25日电） 美国国务院今天宣布，在纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区引爆战事的亚美尼亚和亚塞拜然，两国再度同意遵守「人道停火」，明天起生效。

国务院今天在联合声明中表示，副国务卿毕根（Stephen Biegun）昨天会见两国外长和「欧洲安全暨合作组织明斯克集团」（OSCE Minsk Group）的共同主席。

明斯克集团是欧洲安全暨合作组织所成立，美、法和俄罗斯都是集团成员，也是这场冲突的主要调停国。

美国国务院和亚塞拜然、亚美尼亚政府在声明中表示，最新的停火协议预计当地时间26日早上8时生效。

这已非两国首度承诺各自停火，前几次停火协议达成后都无法持久。

美国国务卿蓬佩奥在推特（Twitter）上表示，最新的停火协议是在与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬（Zohrab Mnatsakanyan）及亚塞拜然外长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「密集交涉」后达成。

蓬佩奥23日分别会见双方外长，呼吁他们「终止暴力并保护平民」。

美国国务院并表示，明斯克集团共同主席国和亚美尼亚、亚塞拜然外长「同意10月29日在日内瓦再次开会」，以寻求所有能和平解决纳卡区冲突的必要手段。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP