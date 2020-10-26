谐星总统光环褪 乌克兰地方选举执政党挫败

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（法新社基辅25日电） 出口民调显示，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）率领的执政党在今天的地方选举吃鳖，反观无论亲俄或亲欧的对手政党，在各大主要城市的得票都领先。

法新社报导，乌克兰的9个主要大城与地方行政区举行选举，泽伦斯基所属政党「人民公仆党」（Servant of the People ）的候选人没有一个选上市长，连泽伦斯基的家乡也不例外。

根据两份出口民调，人民公仆党只在乌国中部两座大城的市议会赢得多数，但在其他7个城市，人民公仆党大多只能当老三或老四。

这次地方选举被视为泽伦斯基的期中考，他一年半前在跌破众人眼镜下当选总统，但目前人气已下滑。

泽伦斯基当选总统前是没有政治经验的谐星，他在2019年乌克兰总统选举大胜后，允诺要根除贪腐并终止在乌东与亲俄分离主义分子的战事。人口约4000万的乌克兰是前苏联加盟共和国之一。

他所新创建的人民公仆党去年也在国会选举赢得破纪录的绝对多数，但因改革至今令人无感，泽伦斯基与自家政党的人气都出现下滑。

政治分析家戴维都克（Mykola Davydiuk）告诉法新社：「他的党几乎在所有选区都丢掉政治优势，对他是一大重挫。」戴维都克认为，这可能意味政府要改组，甚至国会提前改选。

根据乌克兰国内的选务监督团体Opora指出，今天选举的投票率仅36%，远低于5年前地方选举时的近47%。（译者：陈亦伟/核稿：严思祺）

© 2020 AFP