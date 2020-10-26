马克宏批极端主义 巴基斯坦总理指控攻击伊斯兰

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（法新社巴黎25日电） 法国教师帕第因在课堂上展示伊斯兰先知的讽刺漫画而丧命，总统马克宏批评伊斯兰极端主义者，并捍卫相关漫画的发表自由；巴基斯坦总理伊姆兰汗今天指控马克宏「攻击伊斯兰」。

中学教师帕第（Samuel Paty）在教授言论自由时，于课堂上展示伊斯兰先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的讽刺漫画，而在巴黎郊区遭极端分子斩首；上周马克宏（Emmanuel Macron）对伊斯兰极端主义者有一番批评言论，今天伊姆兰汗（Imran Khan）因而作上述表示。

马克宏说：「帕第之所以遭杀害，是因为伊斯兰极端分子要我们的未来。」

在一连串推文中，伊姆兰汗说，马克宏的言辞将会种下分歧因子。

伊姆兰汗写道：「这个时候马克宏大可安抚创伤，不让极端分子有发展空间，而不是造成进一步对立与排斥，这将无可避免地导致激进主义。」

他指出，本月稍早当马克宏说「目前伊斯兰世界面临危机」，他的话已经引发了争议。

帕第因向学生展示伊斯兰先知的讽刺漫画，而在网路受到大肆仇恨抨击。他展示的教材正是导致法国讽刺刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）办公室2015年1月惨遭血腥恐攻的几幅漫画。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP