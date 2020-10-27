世贸组织裁定美课中关税违反全球贸易规则 美提上诉

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（法新社日内瓦26日电） 针对世界贸易组织（WTO）就美中两大强权在贸易战期间，美国对中国课徵数以千亿美元计关税是违反贸易规则的裁决，美国已向WTO提出上诉。

法新社报导，WTO官员指出，美国今天在WTO争端解决机构（Dispute Settlement Body，DSB）会议中宣布上诉决定。

DSB于9月15日裁定，美国2018年对价值约2500亿美元的中国输美货物课徵关税与全球贸易规则「不一致」，建议华府「让其措施与义务相符」。

美国对中国课徵高额关税，宣告世界前两大经济体贸易战正式开打。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）9月猛批WTO裁决，说这证实WTO「完全无法胜任终止中国的伤害性科技作为」。

一名美国代表今天声称，DSB的裁决是基于法律错误，坚决认为中国不公平的贸易行为让美国的创新者、劳工和企业年年付出数十亿美元代价。

WTO上诉机构（Appellate Body）通常会花上3个月时间，针对任何上诉做出裁定。

在美国多年以来不间断反对下，WTO最高法院的上诉机构自去年12月起已停止运作，因此上述过程变得复杂难行。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP