全球染COVID-19不治病例 研究：15%与空污有关

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（法新社巴黎27日电） 根据今天公布的研究，全球因染2019冠状病毒疾病而丧命的病例中，15%可能与空气污染有关连，点出温室气体排放构成的健康风险。

先前的研究已经显示，废气排放和工厂造成的空气污染，是如何使每个地球上的男男女女与儿童的预期寿命减少两年。

德国和赛普勒斯的专家如今表示，他们已经估算出2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例中，有一定比例得归咎于空气污染加剧带来的影响。

他们的研究报告发表在医学期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research），引用美国、中国的健康与染病数据，与空气污染、2019冠状病毒疾病及严重急性呼吸道症候群（SARS）有关。

他们把那些数据和全球暴露在悬浮微粒（particulate matter, PM）的卫星资料，以及地面的污染监测网路做结合，以计算染疫病故的人中，有多少比例与空污有关。

研究人员估算出，全球各地的染疫死亡病例中，有约15%是空污造成的。报告作者发现，在全球有害污染水平最高的东亚，有27%的不治病例要归咎于不良空气品质对健康带来的影响。

这个比例在欧洲是19%，在北美洲则是17%。

该研究的共同作者孟泽尔（Thomas Munzel）说：「假如长期暴露在空污之下，且同时感染了2019冠状病毒疾病，那将对健康产生不良影响，尤其在心脏和血管方面。」

研究团队指出，具体而言，悬浮粒子似乎会增加肺部细胞表面受体ACE-2的活动力。

德国约翰尼斯・古腾堡-美茵兹大学（Johannes Gutenberg University, Mainz）的医学中心大学（University Medical Center）教授孟泽尔说：「因此，我们承受双重打击：空气污染导致肺部受损，还会增加ACE-2活动力，进而导致感染的病毒量增加。」（译者：李晋纬/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP