全球逾116万人死于疫情 超过4351万例确诊

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少116万768人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4351万6870例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2943 万7300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球26日通报新增5273人病殁、42万8884起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（488死）、美国（464死）与阿根廷（405死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万5739人病故、870万4968例确诊，至少346万455人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万7397人丧生、540万9854例确诊）、印度（11万9502人丧生、794万6429例确诊）、墨西哥（8万9171人丧生、89万5326例确诊）及英国（4万4998人丧生、89万4690例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有104人染疫丧命；其次依序为比利时（93人）、西班牙（75人）、玻利维亚（74人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计39万3258死、1099万2419例确诊；欧洲累计26万4878死、911万3729例确诊；美国和加拿大共计23万5702死、892 万2836例确诊。

亚洲共计16万7080死、1026万4812例确诊；中东地区共计5万7306死、245万9812例确诊；非洲共计4万1528死、172万9101例确诊；大洋洲共计1016死、3万4165例确诊。

© 2020 AFP