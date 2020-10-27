公开杠梅西面临球迷压力 巴塞隆纳球团主席下台

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（法新社马德里27日电） 巴塞隆纳球团主席巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）在与阿根廷籍的传奇球星梅西（Lionel Messi）公开失和后，面临球迷与日俱增的压力，今天辞职。

巴托梅乌的离去可能影响梅西未来。欧洲足球传奇梅西8月以球队失去方向为由，试图离开待了20年的巴塞隆纳，这个消息让许多球迷心碎，纷纷要求巴托梅乌下台负责。

33岁的梅西2014-2015年球季率巴塞隆纳赢得欧洲冠军联赛（Champions League）冠军，但今年他们却在欧冠以2比8遭拜仁慕尼黑（Bayern Munich）血洗而止步8强。这成为压垮6届金球奖（Ballon d'Or）得主梅西的最后一根稻草。

西班牙媒体7月爆料，梅西合约到2021结束，他原有意和球队续约至2023年，双方一度达成共识，巴塞隆纳将开出税后年薪5000万欧元（约新台币17亿6800万）的价码留人。

不料巴托梅乌在合约谈判时，态度出尔反尔，甚至传出要求梅西续约后降薪，这让梅西感觉不受尊重，恐怕也是梅西8月知会球队将离去的原因。

巴托梅乌今天在证实辞职一事时，也宣布巴塞隆纳将参与未来的欧洲超级联赛（European Super League）。

他表示：「昨天我们接受参与未来欧洲超级联赛的提议，这将可确保球团财务的稳定。」（译者：陈政一）

© 2020 AFP