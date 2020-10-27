比利时前国王私生女获承认后 首度与亲生父见面

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（法新社布鲁塞尔27日电） 比利时王室今天表示，前国王艾伯特二世（Albert II）在私生女黛尔芬获得法院确认亲子关系后，两人已首度见面。黛尔芬经过一场诉讼战，才让艾伯特二世承认她的身分。

布鲁塞尔王宫今天还发布一张合照，照片中黛尔芬公主（Princess Delphine de Saxe-Cobourg）与艾伯特二世和他的妻子波拉王后（Queen Paola）在王室住所会面，三人并坐看着镜头微笑。

现年52岁的黛尔芬公主是一名艺术家，她的母亲是一名女公爵，与艾伯特二世发生婚外情时生下她。艾伯特二世长久以来拒绝承认女儿的身分。

在历经一场漫长的官司后，黛尔芬公主终于获准可使用王室姓氏，她也开始与王室家人建立关系。

艾伯特二世、波拉王后和黛尔芬公主发表联合声明说：「10月25日星期日，一个新的篇章展开，满满的感动、谅解和希望。」

「我们在美景宫（Chateau du Belvedere）会面，期间我们每个人都能平心静气并带着同理心，来表达各自感受和经历。」

声明还写道：「在历经混乱、创伤和痛苦后，现在是宽恕、疗愈与和解的时刻。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP