百米世界冠军柯尔曼遭禁赛2年 恐错过东京奥运

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（法新社巴黎27日电） 田径诚信委员会（AIU）今天宣布，现任100公尺短跑世界冠军柯尔曼（Christian Coleman）因为在12个月内错过3次药检遭禁赛两年。柯尔曼恐无法在明年东京奥运参赛。

去年在卡达首都杜哈（Doha）世界锦标赛夺金的美国田径明星柯尔曼，6月已因错过3次药检遭暂时禁赛。世界田径总会（World Athletics）惩戒法庭（Disciplinary Tribunal）维持这项判决，柯尔曼遭禁赛两年，时间从今年5月14日算起。

24岁的柯尔曼有30天时间向体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

柯尔曼原本是东京奥运100公尺短跑项目可望夺金的人选之一。

世界反禁药组织（WADA）执行的赛外药检，会抽检在登录名册（Registered Testing Pool，简称RTP）上的选手，这些选手通常都是世界顶尖选手。选手一旦被放进RTP，就必须填报自己的行踪资料，以利随时进行抽检。

田径诚信委员会指控柯尔曼2019年1月16日、4月26日和12月9日没有填报行踪资料，错过药检。（译者：陈政一）

© 2020 AFP