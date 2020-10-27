英国研究：COVID-19无症状患者 抗体消失速度较快

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（法新社伦敦27日电） 根据今天发表的一份研究指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19）无症状患者体内可侦测得到的抗体量，消失的速度似乎比有症状患者快。

伦敦帝国学院（Imperial College London）与英国市调组织易普索莫里（Ipsos MORI）的研究结果也指出，18到24岁患者体内抗体消失的速度，比75岁以上患者慢。

整体而言，6月中到9月底在英格兰各地取得的30多万个样本显示，患者体内的病毒抗体量减少超过1/4。

这项研究是由英国政府委办，规模在相关研究里数一数二，伦敦帝国学院今天刊登研究结果，指出人类对COVID-19的免疫力，会在感染后随着时间减少。

不过参与研究的科学家提醒，关于人类对病毒的长期抗体反应，目前所知仍有限。

伦敦帝国学院公共卫生学院研究人员艾略特（Paul Elliott）说：「目前还不清楚免疫抗体能有多大保护力，或者这种免疫反应可以持续多久。」

这项研究随机挑选36万5000名成人，在6月20日到9 月28日之间进行3轮的手指针刺检测，检验体内是否有新型冠状病毒抗体。结果显示，染疫后体内产生抗体的人数，在约3个月的时间内减少26.5%。

根据研究报告，如果将规模拉高到全国，这代表有抗体的英国人口比率将从6%减至4.4%。

然而研究也发现，体内有抗体的健康照护人员人数，没有随着时间拉长而减少，这可能与他们反覆接触到病毒，或者一开始接触到的病毒量较高有关。

报告主要执笔人之一的沃德（Helen Ward）说：「这项大型研究显示，体内有抗体的人数，会随着时间减少。」

他说：「我们还不清楚这会不会让这些患者陷入再度染疫的风险，但大家必须持续遵照防疫指导方针，降低他们与他人感染的风险。」（译者：张晓雯/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP