锁定伊朗石油业实体与个人 美再祭反恐制裁

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统大选登场在即，川普政府今天对伊朗石油部及石油业相关实体祭出新制裁，使美伊紧张局势再度升温。倘若民主党总统候选人拜登下周胜选，这将减少他回旋的空间。

川普政府2018年起对伊朗重启全面制裁，目的在于让伊朗原油出口归零，企图切断伊朗所有现金流。伊朗与美国盟友沙乌地阿拉伯和以色列为敌。

根据新的制裁措施，美国政府对伊朗国家石油公司（NIOC）、伊朗石油部和伊朗国家油轮公司（National Iranian Tanker Company）实施反恐制裁，未来执政者要放宽制裁将变得更加困难。

美国财政部点名伊朗石油部及石油业相关实体与伊斯兰革命卫队精锐圣城部队（Quds Force）有关，对它们祭出制裁。美国稍早已将伊朗精英伊斯兰革命卫队正式列为恐怖组织，圣城部队挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）今年一月在巴格达机场遭美军空袭狙杀。

财长梅努钦（Steven Mnuchin）发表声明说：「伊朗政权利用石油部门，资助伊斯兰革命卫队和圣城部队破坏稳定的活动。」

国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，这些制裁措施应可对「剩余几个向伊朗购买原油的少数买家」发出警告。

蓬佩奥在声明中说：「为限制伊朗政权威胁邻国和破坏中东稳定的能力，祭出这些制裁措施是施以最大程度压力的重要一步。」

伊朗石油部长桑加尼（Bijan Zanganeh）谴责美方制裁是「华府将（伊朗）原油出口归零政策失败的消极反应」。

桑加尼在推特写道：「我在海外并无资产可被制裁。我愿为伊朗牺牲自己的生命、财产和名誉。」桑加尼是美国新制裁锁定的对象之一。

伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）炮轰美国「制裁成瘾」，要华府「戒掉这个坏习惯」。

© 2020 AFP