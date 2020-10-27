AIG任命新执行长 分拆寿险退休业务成立新公司

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（法新社纽约26日电） 全球性保险业者美国国际集团（AIG）今天宣布多部门重组，任命新的执行长并把事业分拆成两大部分。

AIG曾是全球最大保险公司，但在2008年全球金融危机时，需要美国政府的救助才能度过难关。公司任命扎菲诺（Peter S. Zaffino）从2021年3月1日起担任执行长，扎菲诺目前是公司总裁。

AIG在声明中表示，现在执行长杜普雷特（Brian Duperreault）将转任董事会执行董事长。

AIG还宣布从一般保险业务中分拆寿险及退休业务，简化公司结构，使每个事业都更能获利。

一度是全球最大保险公司的AIG，2008年9月向纽约联邦准备银行寻求挹注流动资金时，由于面临数百亿美元的不良、未对冲衍生性金融商品合约压力，公司正濒临崩溃边缘。

美国政府以引发争议的1820亿美元紧急纾困方案拯救AIG，其后已由AIG全额偿还，AIG在金融危机发生后的几年内出脱旗下许多单位。

AIG今天还表示，预计其巨灾保险部门第3季税前亏损7.9亿美元，其中1.85亿美元与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关，包括取消旅行和活动。

另外6.05亿美元损失来自美洲和日本的暴风雨，以及美国西部火灾。

AIG预定11月5日公布季报。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP