WHO秘书长：减灾和控制疫情可以并行 防疫人人有责

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（法新社日内瓦26日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天警告，放弃控制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情「很危险」，敦促各国不该「放弃」，而且人人有责。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在视讯简报会上说：「我们不能放弃。」

谭德塞坦言经过多月来的抗疫，大家开始出现某种程度的「疫情疲劳」。他说：「很难熬，疲劳也是真的，但我们不能放弃。」他敦促各国领袖「权衡人命和生计受损」。

谭德塞说：「各国领袖迅速行动时，就能遏阻病毒。」

白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）昨天告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普政府已将重点移向「减灾」，而不是消灭病毒。

梅多斯说：「我们将不会控制疫情，然而我们可以掌握一个事实，即我们可以获得疫苗、治疗方法和其他减缓方式。」梅多斯还拿更为致命的COVID-19与季节性流感相提并论。

谭德塞被问到梅多斯的说法时表示，他同意聚焦减灾很重要，尤其是保护易受感染的族群，「但放弃控制很危险」。

谭德塞强调减灾和控制疫情「并非对立，我们可以并行」。

尽管各政府有责任要确保筛检与接触史追踪之类的措施落实，谭德塞也强调，每个人都有义务要协助遏阻疫情蔓延。

他坚称：「这场疫情没有神奇的解决方案。」

「没人想再历经所谓的封城，但如果我们想避免这种状况，我们全都必须尽好本分。」

© 2020 AFP