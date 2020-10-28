传C罗再度采检仍呈阳性 欧冠对决梅西添变数

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（法新社杜林27日电） 效力义甲劲旅尤文图斯的葡萄牙球星「C罗」罗纳度，原定明天在欧洲冠军联赛对阵西甲强权巴塞隆纳时，将与老对手梅西上演同场竞技戏码，但赛前传出他新型冠状病毒筛检再度呈阳性反应。

葡萄牙独立电视台（TVI）报导，经尤文图斯（Juventus）采检，「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo ）「再度验出对2019冠状病毒疾病（COVID-19）呈阳性反应」。

35岁的C罗目前在等待欧洲足球总会（UEFA）检测结果，如果验出结果为阳性，他将无法参加在义大利杜林（Turin）举行的G组赛事。

C罗是两周前替葡萄牙国家队出征时首度确诊，在返回义大利后自我隔离。

TVI指出，5度赢得金球奖（Ballon d'Or）的C罗18 度筛检出阳性反应，而根据欧洲足总规定，C罗必须在赛前24小时验出阴性才能上场比赛。

尤文图斯仅证实选手康复的消息；卫星电视平台天空义大利（Sky Italia）与平面媒体「体育报」（Gazzetta dello Sport）则报导，C罗将错过与巴塞隆纳（Barcelona）交锋的机会。

如果C罗能够上场，这将是他2018年离开西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）加盟尤文图斯后，首度与阿根廷籍巨星梅西（Lionel Messi）正面对决。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP