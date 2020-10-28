入冬疫情大爆发 德拟祭封锁措施

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（法新社28日电） 随着入冬后感染2019冠状病毒疾病人数飙升，医院病床人满为患，德国总理梅克尔（Angela Merkel）明天将和国内16位邦总理举行危机会谈，预期将推动「轻封锁」政策。

根据德国销量最多的「画报」（Bild）报导，研拟中的新防疫封锁措施包括关闭餐馆、酒吧，公共和私人集会实施严格限制，但学校照常上课。

德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）说：「我们需要快速和坚决的行动，以遏阻新一波的疫情。」

根据德国的邦联制度，各邦对于邦内限制措施有最后的决定权，部分疫情没那么严重的地区恐不满这些造成更多经济伤害的措施。

东部图林根邦（Thuringia）极左派邦总理拉梅洛（Bodo Ramelow）已经表态不支持媒体所称、梅克尔提出的「轻封锁政策」。

根据德国疾病防控机关「罗伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute，RKI），德国今天新增病例超过11400例。德国目前每日新增病例数经常破万。尽管如此，这个数字仍远低于邻近的法国和比利时。

德国经济部长阿特麦尔 ( Peter Altmaier)警告，德国确诊病例将出现「爆炸性成长」，本周结束前每日新增病例恐达2万例。

© 2020 AFP