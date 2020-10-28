加州好莱坞影星助阵 拜登募款金额4年前近2倍

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（法新社洛杉矶28日电） 美国民主党总统候选人拜登上了电视，透过分割画面和影星乔治克隆尼同框；副总统候选人贺锦丽则和漫威（Marvel）超级英雄电影影星同台，一同参加线上猜谜。

集结好莱坞和民主党领袖的线上募款活动，和强大的反川普情绪相结合，带动了空前的加州捐款潮。加州是美国最富裕的州，长期被视为民主党提款机。

但随着白宫之战来到最终章，两大阵营纷纷前往各摇摆州旋风造势的同时，这个自由派黄金州却看不到两阵营的影子。拜登目前在加州民调遥遥领先，超过总统川普30多个百分点。

加州人无法透过投票左右选情，但民主党圈内人却说，从没看过募款这么热烈、名人站台这么踊跃的状况，即便是受到疫情影响，活动都不得不转往线上，也不影响募款盛况。

洛杉矶民主党策士卡瑞克（Bill Carrick）表示：「真的让人难以置信，我的电邮收件夹每天都是各娱乐业人士寄来的信，还有商界、创意圈…音乐、电影、电视，各式各样。」

「编剧、导演、演员、制作人、经纪人，那个圈子的所有人都更积极了。」

影集「欢乐单身派对」（Seinfeld）、「欢乐时光」（Happy Days）、「白宫风云」（West Wing）的演员都举办了线上团聚会。

由喜剧女星艾米舒默（Amy Schumer）主持的希拉蕊线上座谈会今天即将举行，目前门票已卖到最高5万美元（约新台币143万元），「青年活跃人士」可以50美元起跳的票价，参加保罗路德（Paul Rudd）、伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）等电影「哈啦夏令营」（Wet Hot American Summer）演员出席的线上读书会。

卡瑞克表示：「因为疫情关系，线上募款超热，基本上也都超成功。」

4年前希拉蕊竞选那届好莱坞人倾囊支持，立下了募款额的高标，但沙加缅度策士马维葛利欧（Steve Maviglio）认为，今年加州民主党人募得的金额，「几乎是4年前的两倍」。

他说，加州「一直都像是提款机」，「但今年候选人们都没亲自来这里办活动，钱却还是流向了他们」。

根据华府超党派非营利研究组织「回应政治研究中心」（Center for Responsive Politics），加州是拜登弹药库最大的赞助来源，拜登此次在加州募得1亿5000万美元，相当于候选人委员会总额的1/5。

联邦选举委员会（Federal Election Commission）纪录则显示，加州捐款给拜登的总额将近1亿3000万美元。

但不管是哪个数字，都远远超过总统川普在加州募得的6000多万美元。

根据「回应政治研究中心」，好莱坞几乎是自由派的天下，今年娱乐界人士的1亿1000万美元捐款，有8成8流向民主党，但娱乐界高层传统上却都倾向捐款给共和党，从1920年代米高梅（MGM）的梅尔（Louis B. Mayer），到雷根（Ronald Reagan）的娱乐网络都是。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP