卡达机场强迫10航班女乘客侵入性检查

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（法新社雪梨28日电） 卡达首都杜哈机场月初发现弃婴，因此要求卡达航空飞澳洲航班的女性乘客接受侵入性检查。澳洲外交部长今天说，有多达10架班机的女乘客被迫受检，远高于各界先前认为的数字。

卡达方面今天表示，对于侵犯个人自由感到「遗憾」。

澳洲媒体25日揭露，杜哈哈马德国际机场（Hamad International Airport）工作人员本月稍早在厕所发现一名弃婴后，机场当局竟要求卡达航空（Qatar Airways）一架飞雪梨航班的女乘客下机接受侵入性检查。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天在参议院听证会表示，「总共有10架飞机」的女性乘客接受搜查。她说，这是「让人极度不安」且「冒犯」的举动，「我们昨天经由杜哈驻点人员得知此事」。

潘恩说，10月2日飞雪梨的卡达航班有18名澳洲女性以及「其他外国籍」乘客受害。法新社得知，有1名法国女性当时也在机上。

此事引发澳洲和卡达外交龃龉，坎培拉已对卡达提出抗议。官员表示，澳洲正在与其他国家合作，拟联手向卡达提出关切，但基于隐私不愿说明是和哪些国家合作。

潘恩承认并未和卡达外长直接对谈，还说会等报告出炉后再做定夺。报告预计本周出炉。

卡达方面今天对此提出解释时表示，对侵犯个人自由感到「遗憾」。

「紧急决定进行搜查，是希望避免犯下骇人罪行的加害者逃逸，若造成旅客困扰或侵犯个人自由，卡达感到遗憾。」

© 2020 AFP