墨尔本疫情趋缓松绑防疫限制 居民庆重获自由

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（法新社墨尔本28日电） 澳洲第二大城墨尔本疫情趋缓，当局今天解除施行近4个月的严格防疫封锁措施，居民涌向久违的商家和餐厅，享受得来不易的自由。

百货公司经理康布林克（Magda Combrinck）说，被迫歇业100多天后恢复营运，令人感到无比兴奋。封锁措施不仅冲击许多企业，也考验着民众防疫的决心。

随着顾客重新上门，康布林克说，「我们等这一天已经等了好久了」，这「对我们来说是重大的一天」。

时序进入秋冬，欧洲和北美2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情再度升温，各国纷纷强化防疫措施，人口500万的墨尔本今天零时起解封，当局解除居家令，酒吧等非必要商业营业场所也重新开放。

尽管如此，距离回到疫情爆发前的日子仍有很长一段路要走。71岁的购物者金德（Lesley Kind）说，墨尔本市中心有许多小商家还未恢复营业或看似永久歇业。

她对法新社说，静悄悄的街头令人震惊，重新回到墨尔本令人非常开心，但这座城市已经变得非常不一样了。

据澳洲政府估计，封锁一天将损失1000个就业机会。

墨尔本和其所在的维多利亚州是澳洲第2波疫情震央，8月巅峰时期每天新增700多例确诊。维多利亚州今天新增2例确诊和2起死亡病例，14天平均下来，一天新增不到3例确诊。

当局希望藉由强化追踪和检测机制，能进一步遏止群聚感染。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）向墨尔本居民道贺，说他「希望大家好好享受自由」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP