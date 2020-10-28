大尺码女孩骄傲做自己 IG同意修改裸露政策

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山28日电） 就算体型不符合「美」的刻板印象，大尺寸民众仍应有空间展现自己对身体的骄傲。为回应这样的诉求，照片分享平台Instagram放宽平台裸露政策。

Instagram先前移除非裔「棉花糖」女模尼可拉斯- 威廉斯（Nyome Nicholas-Williams）的照片而掀起争议。这个社群媒体进而更新政策，允许用户上传抱胸、托胸或握胸的照片。

以英国为据点的尼可拉斯-威廉斯在她这张被删的照片中赤裸上身，但用双臂遮住双峰。

IG全球政策计划主管麦乐（Carolyn Merrell）今天在回覆法新社记者询问时表示：「我们十分感激全球社群公开坦率诉说他们的经历，这项政策改变之后，我们希望能协助更多人自信表达自己。」

「我们明白，要是用户觉得自己体型和形象被外界所接受，将会更乐于表达自己、创造互相扶持的社群，诸如正向看待身材的Body Positivity和接受自己体型的Body Acceptance社群。」

IG决定对裸露的政策时，要考量到这个平台意在让小至13岁的用户使用。

挤压胸部的图像之所以被禁，是因这类照片一般与情色照有关，但大尺寸棉花糖女孩的半裸抱胸照片以巧妙方式展现自信，促使IG做出调整。

但抓胸、拧胸的照片依旧触犯IG政策。

© 2020 AFP