大选倒数一周 拜登直捣深红区川普中西部固票

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（法新社乔治亚州暖泉27日电） 美国总统大选倒数一周，民主党候选人拜登今天直捣共和党票仓乔治亚州，炮轰总统川普对2019冠状病毒疾病（COVID-19）举白旗投降。

拜登盼继续扩大领先版图之际，川普今天巡回中西部造势，前往2016年投票给他、但民调显示有渐渐倾向拜登趋势的战场州固票。

随着选战进入倒数，拜登请出颇孚民望的前总统欧巴马代他到佛罗里达州助选。川普若要扭转情势、赢得连任，佛州就是他非得拿下的摇摆州。

有了所有民调领先做后盾的拜登今天火力全开，炮轰川普对疫情的处理。他提醒选民，川普的幕僚长梅多斯（Mark Meadows）周末期间坦承，「我们控制不了疫情」。

拜登在乔治亚州暖泉镇（Warm Springs）表示，川普对疫情的回应态度，就是在递「降书」，白宫「从没真正去试着」遏阻疫情。拜登说，川普非但未如自己承诺的，做个对抗疫情的战时总统，还「不以为意、大吹牛皮，终至投降」。

美国目前共有22万6000人染疫身亡。

拜登说：「我在这里告诉你们：我们可以、也将控制这场疫情。」

「如果各位给我当各位的总统、为各位服务的荣耀，准备战斗。」「在我当上总统的第一天…我们就会开始行动，让冠状病毒疾病获得控制。」

川普2016年在乔州以5个百分点击败希拉蕊，但民调显示，现在他在这里和拜登的支持率不相伯仲。

乔州上次在总统选战投给民主党候选人，是1992年时投给柯林顿，那虽已是近30年前的往事了，但拜登阵营此次很有可能翻转乔州数十年来红大于蓝的局面，并赢得乔州两席联邦参议院席次。

川普今天则是维持疯狂造势步调，先在密西根州举办露天造势，接着赶往威斯康辛州两场活动。

这两州都是中西部的战场州，上届川普在这里以些微差距险胜希拉蕊，但他今天仍坚称「我们在几乎每个地方都领先」。

他在密州活动中嘶吼着说：「我得说，我是拚了老命在做！」语毕台下一阵欢呼。

川普也说，他的防疫和经济政策会比拜登好，「这是一场川普超级复苏和拜登萧条之间的选择」。

© 2020 AFP