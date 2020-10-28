孟晚舟引渡听证 辩方质疑加拿大警延迟逮捕损及权利

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（法新社温哥华27日电） 中国华为公司财务长孟晚舟在加拿大的引渡听证会今天进入第2天。孟晚舟的律师质问一名出面作证的加拿大联邦警察，为什么当时等了3小时才逮捕孟晚舟，这可能侵犯她的权利。

加拿大皇家骑警温斯敦．叶（Winston Yep）是第一名在孟晚舟引渡听证会上作证的证人。

加拿大警方在美国要求下，于2018年12月1日在温哥华国际机场逮捕孟晚舟。

美国正对伊朗实施制裁，因此禁止国内企业及银行与伊朗从事贸易往来及金融交易。依据美方指控，华为利用位于香港的星通技术公司（SkyCom Tech Co.）与伊朗交易，而孟晚舟未诚实告知汇丰银行，把汇丰银行置于违反美国对伊朗制裁的风险之下。

美方要求加拿大把孟晚舟引渡到美国受审。现年48岁的孟晚舟自称无罪，拒绝被引渡。

本周的证据调查听证会将持续5天，辩护律师将探究一些说法，包括指称加拿大当局与美方合谋延迟逮捕孟晚舟、并取得可在审判时派上用场的资料，而这侵犯了孟晚舟的权利。加拿大方面已驳斥这种指控。

孟晚舟的律师质问温斯敦．叶，美国既然「紧急」要求「立刻」逮捕孟晚舟，为什么他还让温哥华机场的边境官员审问她长达3小时，并扣住她的电子设备，之后才逮捕她。

温斯敦．叶说，孟晚舟从香港搭乘的班机降落在温哥华时，加拿大边境服务署（CBSA）拒绝立刻拘留她。

温斯敦．叶先前表示，他担心，若在机上逮捕孟晚舟，万一她身上有刀，或身边有秘密保镳、甚至「反情报」探员，会让「警官及公共安全」陷入危境。

温斯敦．叶表示：「加拿大边境服务署说，这是他们的管辖权。他们不想让加拿大皇家骑警登机执行逮捕行动。」

孟晚舟在接受边境服务署官员审问的3小时中，无法打电话通知律师或中国领事馆。此事一旦经证实，辩方指控的程序滥用，可能导致引渡程序陷入僵局。

温斯敦．叶还坦承，逮捕孟晚舟时使用的宣誓书内容，误指她「与加拿大并无关联」；事实上，她具有加拿大永久居民身分，并在温哥华拥有两处房产。

自从她2018年12月首度出庭后，就一直被软禁在其中一处房产。

温斯敦．叶表示：「没错，说她与加拿大毫无关联，这部分是我失误。我没写到这部分，但是…这本来也不该出现在宣誓书中。」

辩方还逼问温斯敦．叶，他在笔记中写下加拿大高阶国家安全官员姓名及加拿大反恐安全部队等机关名称的缩写，这些官员或机关是否左右了他的宣誓书和逮捕令。温斯敦．叶回答：「没人这么做。」

预期28日还有其他证人出面作证。

© 2020 AFP