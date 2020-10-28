欧美疫情飙升 亚股涨跌互见

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（法新社香港28日电） 美国和欧洲新一波疫情飙升，拖累今天亚洲股市表现，收盘涨跌互见。与此同时，投资人对美国国会通过新经济振兴方案，基本上已不抱任何希望。

分析师指出，鉴于美国国会议员在11月3日大选前，不太可能通过新经济振兴方案，新一波疫情和大选投票的不确定性，恐意味着股市未来几天将陷入震荡。

部分国家通报染疫死亡和新增确诊病例飙升，欧洲领袖被迫恢复重创经济的防疫封锁措施，以遏止病毒传播。

然而在美国也面临疫情飙升下，市场忧心原本已摇摇欲坠的全球经济复苏将脱离正轨。部分专家警告，经济恐出现双重衰退。

StoneX策略师阿巴西（Yousef Abbasi）说：「冠状病毒疾病感染和住院人数持续攀升，这些将受到密切关注，因为投资人想评估当局是否会采取更严格的减灾措施。」

今年防疫封锁和旅游限制措施的冲击已揭晓。世界观光组织（World Tourism Organization）今天表示，旅游业大幅衰退70%，营收损失高达7300亿美元。此外，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）表示 ，外国直接投资金额可能衰退40%。

美股道琼和标准普尔指数昨天双双下跌，以科技股为主的那斯达克指数则微幅上扬，投资人看好科技股将受惠于封城，民众被迫禁足在家。

亚股今天盘初随着前一天的美股挫跌，不过，终场部分跌幅收敛，或止跌回稳。

日股日经指数收跌0.29%；港股恒生指数跌0.32%；台北股市挫0.63%；新加坡股市跌1.17%。首尔股市Kospi指数收涨0.62%；澳洲股市上扬0.11%；纽西兰股市收涨0.10%。

© 2020 AFP