特纳展现老将价值 助道奇世界大赛夺冠道奇

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（法新社德州阿灵顿27日电） 2014年起在季后赛拚搏的老将特纳，已是多项队史季后赛纪录的保持人，本季他展现老将价值，在世界大赛用手中的棒子，为道奇拿下期待已久的冠军。

继1988年后，最近4年3度打进世界大赛的洛杉矶道奇，今天3比1击败坦帕湾光芒，以4胜2负拿下睽违32年的世界大赛冠军，多项季后赛成绩排在道奇队史第一的特纳（Justin Turner）扮演关键角色。

事实上，特纳对于在关键时刻扮演英雄的角色并不陌生，道奇2017年赢得国联冠军、打进世界大赛，当年特纳在国联冠军赛缴出打击率3成53、2支全垒打、6分打点的高档表现，获选为国联冠军战MVP。

特纳2006年在选秀会第7轮被辛辛那提红人选上，2008年被交易到巴尔的摩金莺，隔年上到大联盟，同年转到纽约大都会，但2013年遭大都会释出，2014年被道奇以小联盟约签下，重回大联盟舞台。

今年世界大赛第4战，特纳在1局上半2出局后挥出一发阳春炮，使他成为世界大赛史上，第1个连两战在首局开轰的球员，这支他生涯在季后赛的第12支全垒打，让他超越史耐德（Duke Snider），成为道奇队史上，在季后赛挥出最多轰的选手。

2014年转到道奇初尝季后赛滋味，特纳截至本季世界大赛第6战前，在季后赛出赛71场、获得33个保送、挥出79支安打、轰出12发全垒打、打进41分打点，这些数据都是道奇的队史纪录。

35岁的特纳球季结束后将成为自由球员，今年例行赛出赛42场，在150个打数中挥出46支安打，其中有4支全垒打，扫进23分打点，打击率3成07，即便因为年纪使然，三垒守备不如过往固若金汤，但火烫的棒子让他仍是自由球员市场的抢手货。

© 2020 AFP