纾困难拍板 川普：新方案恐得等到选后才能敲定

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统大选迈入倒数阶段，疫情纾困计画谈判持续胶着，总统川普今天表示，可能要到选后才能敲定协议，似乎宣告本周端出新振兴政策牛肉的希望正式破灭。

川普也预言共和党将夺回联邦众议院掌控权，并将协助家家户户与企业度过这场公卫危机的纾困谈判陷入僵局归咎众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普在白宫告诉记者：「她对帮助人民不感兴趣。」

「不过，待大选落幕，我们会端出有史以来最棒的经济刺激方案，因为我认为我们将夺回众院掌控权。」目前民调大多显示，川普落后前副总统、民主党候选人拜登（Joe Biden）。

裴洛西和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）就疫情纾困方案展开协商，双方拉锯多时仍未达共识，尽管谈判进展近来出现乐观迹象，似乎也来不及在11月3日大选前通过协议。

白宫与民主党人正在协商规模约2兆美元的纾困计画，但双方在对抗冠状病毒和协助陷入困境的州和地方政府等方面意见分歧。

川普重申，反对向民主党执政各州与城市提供纾困。

与此同时，联邦参议院赶在26日通过联邦最高法院大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命案后，参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）随后宣布休会，让参议员离开华府回到所属选区投入最后的竞选行程。尽管麦康奈仍可发起表决，但他反对祭出另一项大规模刺激方案。

随着全美2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例持续增加，对纾困计画的需求已迫在眉睫，尤其许多振兴方案已经到期或即将到期，包括暂缓取消抵押品赎回权、暂停对住宅租客和商业租客的驱逐程序以及提供给小型企业的贷款，恐引发破产和无家可归的浪潮。

在明年1月新国会上任前，国会能否在跛脚鸭会期（lame-duck session）通过新的纾困振兴方案仍有变数。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP