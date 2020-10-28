转战道奇打击爆发 曼西率队封王

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（法新社德州阿灵顿27日电） 曼西3年前遭运动家释出后转战道奇后打击大爆发，并在今天拿下睽违32年的世界大赛冠军。

4年内3度打进世界大赛的洛杉矶道奇，今天以3比1获胜，最终以4胜2败力克坦帕湾光芒，在1988年后再度拿下美国职棒大联盟MLB世界大赛冠军，世界大赛多次打进关键打点的曼西（Max Muncy）功不可没。

2012年选秀会，曼西被奥克兰运动家在第5轮选上，当年从1A出发，2015年升到3A，2016年初次站上大联盟舞台，但在3A与大联盟间上上下下，2017年遭到释出。

小市场球队运动家，以奉行「魔球理论」闻名，他们善于透过不同的数据，找出球员的长处，并藉这些默默无闻的选手，打造出具相当实力的球队阵容，但擅于挖掘球员潜力的运动家，当年也没能看出曼西潜质而将他释出。

2017年洛杉矶道奇以小联盟约签下曼西，并在2018年让他上到大联盟，当年他只用了183个打数就挥出20支全垒打，缔造队史纪录，整季一共击出35支全垒打，是全队最会轰的选手，79分打点也排在全队第2，他精彩的表现让道奇的投资很快获得回收，也证明道奇选才独到的眼光。

曼西的长打威力在2018年大放异彩，那让他得到参加明星赛全垒打大赛的机会，他闯过首轮后，才在第2轮不敌当年拿下冠军的地主好手、华盛顿国民的哈波（Bryce Harper）。

另一个曼西让人印象深刻的一轰，出现在2018年世界大赛第3战。当时道奇与波士顿红袜2比2一路僵持到18局，后攻的道奇，18局下半首名打者曼西，在球数2好3坏的情况下，将球轰出左外野全垒打墙，道奇靠这支再见轰险胜红袜，结束两队7小时20分钟的史诗大战。

曼西今年例行赛表现并不理想，出赛58场的203个打数只有39支安打，其中有12支全垒打，一共打回27分，打击率仅1成92，但季后赛回稳，出赛18场的60个打数中击出15支安打，其中有3支全垒打，共打回14分打点，打击率2成50。

世界大赛曼西的表现更神，出赛6场的22个打数击出7支安打，其中有1发全垒打的表现，打回6分打点，打击率高达3成18。

© 2020 AFP