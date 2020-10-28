道奇王牌柯萧不再手软 世界大赛夺两胜助道奇封王

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（法新社德州阿灵顿27日电） 道奇队王牌投手柯萧一向遭讥例行赛一条龙、季后赛一条虫，不过今年他在世界大赛贡献两胜，协助球队拿下32年来首座冠军，成功洗刷季后赛「软手王」恶名。

32岁的左投柯萧（Clayton Kershaw）纵横美国职棒大联盟MLB已13年，2008年起效力道奇至今，招牌曲球与滑球威力无穷，2011、2013、2014年三度摘下国家联盟投手最高荣誉赛扬奖，生涯8度入选明星球员，2014年除了赛扬奖更得到国联最有价值球员肯定，堪称当代最具宰制力投手之一，几乎笃定取得退休后进入名人堂的门票。

柯萧至今在例行赛投球局数超过2300局，战绩175胜76负，防御率仅2.43，事实上他除了2年之外，没有一季的防御率会超过3。不过在今年之前，他35次在季后赛登板，防御率4.31是例行赛的将近两倍，累积战绩11胜12负，胜率不到五成。

此外，他在季后赛失分、保送、被安打与被敲全垒打数方面也都表现得比例行赛差很多。更糟糕的是，他在面临再输就遭淘汰的背水一战时，防御率更升高到5.77，大联盟史上排名倒数第2。

然而到了2020季后赛，柯萧重拾强投在关键战役挺身而出的本色，从国联分区系列赛到世界大赛主投5场拿到4胜1败，防御率2.93，其中4胜有3胜属于优质先发。

他在世界大赛第1场6局飙8次三振失1分为道奇抢下首胜。当道奇因第4场9局下自乱阵脚发生要命失误，让坦帕湾光芒系列赛以2比2追平而士气受挫下，第5场再以5.2局只掉2分的演出为道奇以4比2抢下关键一胜，让球队以3胜2败重新取得上风。

他个人在这一役也将生涯季后赛三振数推高至207K，改写休士顿太空人赛扬强投魏兰德（Justin Verlander）的205K纪录，荣登大联盟季后赛夺三振王。

© 2020 AFP