道奇运作多年 4年3进世界大赛终夺冠

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（法新社德州阿灵顿27日电） 眼里只有世界大赛冠军的道奇，一方面在农场培养潜力新秀，一方面在市场上盘进重要战力，历经多年的励精图治，终于在4年内3度闯进世界大赛后如愿夺冠。

身处美国大城洛杉矶的美国职棒大联盟MLB道奇队，上次拿下世界大赛冠军已经是1988年的「古早」时代，2013年起道奇连8年登上国家联盟西区冠军，最近4年更3度打进世界大赛，可惜前两次争霸都铩羽而归。

直到今天以3比1拿下胜利，道奇才以4胜2负力克坦帕湾光芒，夺得睽违32年的世界大赛冠军。

道奇近年为了拿下世界大赛冠军，毫不手软以天价巨约挖角球星，最令人惊艳的一次出手，莫过于今年季初向波士顿红袜交易来自由市场最大咖野手贝兹（Mookie Betts）和赛扬左投普莱斯（David Price），随后更开出12年总值上看3.65亿美元的史上最大延长合约绑住贝兹。

除了在自由球员市场洒大钱招揽球星，道奇也有一些眼光独到「神操作」，例如曾在2017年以小联盟合约，将当时被奉行「魔球理论」、善于挖掘潜力好手的奥克兰运动家释出的曼西（Max Muncy）签下，事后也证明道奇的投资正确。

因为曼西在2018年上到大联盟，只用183个打数就挥出20支全垒打，缔造队史纪录，整季一共击出全队最多的35支全垒打，更在球队与红袜在世界大战第3战耗时7小时20分的「史诗一役」，以再见全垒打回报道奇对他的肯定。

同时，道奇多年来厚植农场深度，除在选秀会选进人才，也经得起诱惑，屡屡在交易中保住新秀，如今看来都是正确的决定。

道奇目前的主力球员，包括曾在2018年投出无安打比赛的毕勒（Walker Buehler）、今年拿下国联冠军赛MVP（最有价值球员）并曾获2016年国联新人王的席格（Corey Seager）、摘下2019年国联MVP并于2017年获国联新人王肯定的贝林格（Cody Bellinger）等人，都是出自自家农场的选手。

© 2020 AFP