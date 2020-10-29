中国威胁制裁对台军售美国企业 华府淡化处理

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（法新社华盛顿28日电） 针对中国威胁要制裁出售军武给台湾的美国企业，美国官员今天淡化处理，还说破坏区域稳定的是北京，而非华盛顿。

中国26日扬言将对洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）和波音公司（Boeing）的防卫部门施以制裁。美国近日宣布新的对台飞弹军售案，价值近20亿美元，洛克希德马丁公司和波音的防卫部门是参与此案的部分厂商。

法新社报导，美国国务院负责武器销售的军政局助卿古柏（R. Clarke Cooper）说：「这并非北京第一次威胁对美国企业施以制裁。」

媒体提出中国制裁相关问题时，古柏指出：「关于这点，一直都有威胁和挑衅。」

美国根据国内法律，有义务提供军武给台湾自我防卫。

中国战机近几个月屡屡侵入台湾防空识别区，宣传影片也呈现模拟攻击行动。

古柏表示：「台湾安全是印太地区稳定的核心。」他还说中国早已了解美国会持续对台军售。

美国总统川普政府对台湾的声援愈来愈频繁，美国高阶官员代表团近期也两度访台。

川普在11月3日总统大选的竞争对手、民主党总统候选人拜登（Joe Biden）最近投书北美的中文媒体「世界日报」（World Journal），矢言将「深化」与台湾的关系。

拜登称台湾是一个「先进的民主政体、重要的经济体和科技强权」，并赞许台湾在防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）方面相当成功。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP