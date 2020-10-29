乔科维奇放眼6度年终世界第一 追平山普拉斯纪录

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（法新社维也纳28日电） 塞尔维亚球星乔科维奇今天打进维也纳网球公开赛8强赛，目前手握5度年终世界排名第一的他，力拚今年世界冠军宝座，希望一举追平前美国球王山普拉斯6度世界第一的纪录。

乔科维奇（Novak Djokovic）今天在维也纳网球公开赛16强赛，以7比6 (13比11)、6比3击败克罗埃西亚选手柯里奇（Borna Coric）后，顺利挺进8强赛事。只要西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）在下个月不以外卡身分参加苏菲亚网球公开赛，乔科维奇将确保年终世界排名第一宝座。

如果33岁的乔科维奇11月1日在维也纳公开赛封王，他将确保追平山普拉斯6连霸的里程碑，不论纳达尔是否参加在保加利亚举行的苏菲亚公开赛

乔科维奇今年战绩到目前为止是39胜、2败，他在2011年、 2012年、2014年、2015 年及2018年共5度拿下年终世界排名第一。

他和瑞士名将费德勒（Roger Federer）、纳达尔目前都是5度拿下年终世界排名第一。

山普拉斯（Pete Sampras）从1993年到1998年，连续6年拿下年终世界排名第一。

乔科维奇25日表示：「山普拉斯是我小时候的偶像，如果（我）能6度拿下年终世界第一，追平他的纪录，那将是令人惊奇的事。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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