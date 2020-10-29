冰岛第二大冰川朗格冰原 本世纪末恐消失殆尽

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（法新社冰岛朗格冰原29日电） 不必穿着雪鞋艰难跋涉，名为Sleipnir的巨大冰川巴士搭载观光客，以时速60公里驰骋在冰岛第二大冰川上。根据科学家预测，这座冰川很可能会于本世纪末几乎消失殆尽。

这辆红色巨大冰川巴士长15公尺，配备850马力引擎、8个直径2公尺的庞大轮胎，能平稳穿越冰岛西部的广大朗格冰原（Langjokull Glacier），像极科幻电影中的场景。

这座冰川约于2500年前形成，随着不断融化与再冻结，冰川学家们认为，这座冰川的最古老冰已有500年历史。

然而，沿着朗格冰原的山麓往上爬，竖立的标志显示着自1940年以来每20年的冰线，提醒着人们冰川正快速变薄。自1890年及小冰期结束以来，将近250平方公里的冰川面积已蒸发掉。

有20年经验的导游古德琼森（Gunnar Gudjonsson)告诉法新社，「这座冰川的高度在很多地方都愈来愈低」，他又说，「因而实际上许多新的山峰或是新的冰原岛峰从冰川中冒出来。冰川融化的速度之快，令人觉得不可思议。」

冰岛气象局冰川学家索斯坦森（Thorsteinn Thorsteinsson）警告，朗格冰原长存的机会微乎其微。

索斯坦森认为，「若是当前的情况持续下去，或甚至全球暖化更严重，那么很有可能整座朗格冰原，抑或80至90%，将会在本世纪末化为乌有。」（实习编译：罗楚瑜/核稿：刘学源）

© 2020 AFP