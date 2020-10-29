日银维持宽松政策不变 下调年度经济成长预估

广告 继续浏览后续

（法新社东京29日电） 日本中央银行日本银行（Bank of Japan）今天决议维持大规模货币宽松政策不变，但调降现行财政年度经济成长和通货膨胀预估。日银并表示，准备好必要时推出新的支援经济措施。

日银将银行存款利率维持在-0.1%，并继续实施无限量收购日本公债政策，以确保10年期日本公债殖利率维持在0%左右。

日银同时发布季度报告指出：「日本经济很可能保持继续改善趋势，经济活动会逐渐恢复， 2019冠状病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情冲击也会逐步减弱。但复苏速度预料将缓慢，同时对Covid-19的警戒持续存在。」

日银预测，至明年3月底结束的财政年度，日本经济将萎缩5.5%，较7月时预估的萎缩4.7%调降。日银还预期，全年度物价将下跌0.6%，降幅也比上回预估的0.5%更大。

日银表示，之所以调降经济成长预估，「主要归咎于服务业的需求复苏延宕」。官员还说，由于疫情、先前油价下跌和国内旅游补助措施等因素，日本除新鲜食物以外的物价与去年相比，「目前看来很可能会是负成长」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP