曾匿名投书纽时呛川普道德沦丧 神秘执笔人身分曝光

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（法新社华盛顿28日电） 一名白宫高官曾匿名投书纽时专栏，并出书炮轰总统川普，其真实身分引发各界臆测，美国国土安全部前官员泰勒今天自爆，他就是这名神秘执笔人，呼吁美国选民用选票下架川普。

距离美国大选剩不到一周，在前国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）任内担任幕僚长的泰勒（Miles Taylor）此时在社群媒体推特和部落格平台Medium.com发表声明，揭露自己就是这位「无名氏」（Anonymous）。

两年前，一名自称是川普政府内部「反抗军」成员的白宫高官匿名投书「纽约时报」，痛斥川普道德沦丧，成事不足，败事有余，此后无名氏的身分便成了华府最受欢迎的猜谜游戏。

无名氏当时撰文说，「许多川普任命的人士都矢言将竭尽全力，在阻止川普受到更多误导冲动的同时，维护我们的民主体制。」

支持民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的泰勒写道：「我们也须确认他的行为，是否值得我们授予他继续任职的权力，我们面临一个重大决定，因为我们对川普未来做出的选择，会影响到我们未来的日子。」

「有鉴于此，他不该连任，我们也毋须经历这样的困境。」

泰勒今天揭露身分时说，他曾是共和党人，也「希望这位总统（川普）能够成功」。

「但在危机时刻，我太常见到川普证明自己是个缺乏品行的人，他的人格缺陷导致领导上的巨大失败，这些失败甚至可以用美国人丧失性命来衡量。」

他说：「在这两年半的时间，我目睹川普无法胜任自己的工作。」「每个人都看在眼里，但大多数人都因害怕遭到报复而迟迟不敢说出来。」

泰勒2018年投书纽时后，紧接着在2019年11月匿名出版名为「警告」（A Warning）的新书，大谈白宫内幕。

泰勒离开川普政府后，开始定期为美国有线电视新闻网（CNN）撰稿。

川普今晚回应说：「无名氏就是个无名小卒，这名心怀不满的员工很久以前就已火速被炒。」

川普说，他不认识泰勒，也没听说过这个人；但他8月曾说，泰勒是「低层员工」。

川普在亚利桑那州举行造势活动时说：「这个不正派的人从没在白宫任职过。」「就我看来，他应该被起诉。」

白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）则炮轰泰勒是「骗子和懦夫，宁愿匿名而不行动，选择泄密而不领导」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP