法国疫情升温再祭封锁令 允职业赛事继续举办

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎29日电） 法国政府下令全国二度封城后，体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）今天说，在法国举行的职业运动赛事可以持续进行。

马拉希尼亚努说：「顶尖运动员与职业选手可以持续训练，政府允许专业理由的旅行，因此他们也能继续参赛。」

法国掀起第2波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，染疫不治病例增至近3万5000例。数小时前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布将祭出新的防疫封锁措施，至少实施到12月1日。

网球赛事巴黎大师赛（Paris Masters）将自11月2 日起在巴黎举行，马拉希尼亚努向国民议会发表的演说，立即提振选手与主办单位的士气。

斯洛伐克好手拉柯（Lukas Lacko）上传世界职业网球协会（ATP）球员关系部门（Player Relations）的声明，提到法国网球协会（French Tennis Federation）将在巴黎东部可容纳2万人的伯西体育场（Bercy Arena）举行闭门赛事。

ATP在发给「选手与团队成员」的讯息中说：「然而，我们还是需要与政府进一步确认。」

「法国网球协会将持续与法国政府洽询，以尽快确认能够举行闭门比赛，还有厘清举办比赛的确切条件。」

© 2020 AFP