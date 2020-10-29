疫情再起欧洲各国陆续实施封锁 亚股跌多涨少

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（法新社香港29日电） 由于法国宣布全国重新进入封锁隔离，加上市场担心其他主要经济体可能会仿效，美股和欧股应声大跌，亚洲股市今天跌多涨少。

美国国会议员未能通过新一轮财政刺激措施和选举不确定性，早就使市场气氛惨淡，而今法国再度启动防疫封锁是投资人最不想听到的消息，与此同时今年全球金融市场崩盘后的复苏后继无力。

法国总统马克宏决定实施为期至少一个月的封锁措施，同时德国也说将实施严格的新防疫措施，专家则警告医院恐很快就会不堪负荷。

欧洲各国好几周来的染疫人数都呈指数型骤增，迫使各国政府实施防疫限制措施，专家警告英国可能是下个祭出第2次全国封锁的国家。

欧洲股市昨天应声重挫，法兰克福DAX 30指数大跌逾4%，巴黎CAC 40指数挫跌逾3%；美股3大指数跌幅也都超过3%。

东京股市下跌0.37%，香港股市下挫0.49%，首尔股市挫跌0.79%，新加坡股市下跌1.32%，曼谷股市下挫0.52%，威灵顿股市挫跌0.51%，雪梨股市挫跌1.61%，台北股市下跌1.02%，马尼拉股市重挫2.01%。

然而，上海股市则小涨0.11%，因为有报导指出，民调领先美国总统川普的民主党总统候选人拜登（Joe Biden），将考虑取消川普对中国进口商品加徵的关税。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP