秘鲁出现20年来首例白喉患者

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（法新社秘鲁利马28日综合外电报导）秘鲁卫生部今天表示，境内出现20年来第一起白喉（diphtheria）确诊病例，并已发布国家级流行病警报。

法新社报导，秘鲁当局说，患者是一名住在利马的5岁女童，她出生时曾施打第一剂白喉疫苗，但满2个月与6个月时并未追打第二与第三剂，以致无法获得10年免疫力。

因此，卫生部副部长斯瓦瑞兹（Luis Suarez）指出，「她等同未施打过白喉疫苗。」斯瓦瑞兹补充说，秘鲁上次出现白喉患者是在2000年。

白喉具高度传染性，且可能致命，通常侵犯鼻腔与咽喉，有时也会侵犯皮肤。斯瓦瑞兹指出，病患在发病后于咽喉部位会形成「灰白色膜」，并有高烧、吞咽疼痛等症状。。

斯瓦瑞兹说：「白喉症严重时会造成病患呼吸困难，甚至窒息死亡，死亡率超过10%。」

3个月前，世界卫生组织（World Health Organization）曾警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）已「重创」拉美和加勒比海国家的医疗系统，疫情瘫痪了当地许多医疗服务体系，导致医护人员无力照顾其他疾病的患者。（实习编译：张怀�u/核稿：严思祺）

© 2020 AFP