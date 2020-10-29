误将孟晚舟密码交给皇家骑警 加边境署官员认违隐私法

广告 继续浏览后续

（法新社温哥华29日电） 加拿大边境服务署（CBSA）官员今天在华为财务长孟晚舟的引渡听证会上承认，他弄丢孟晚舟电子设备的密码，最后密码落入联邦警察手上，违反了加拿大隐私法。

边境署官员柯克兰（Scott Kirkland）表示，海关人员要求旅客交出电子设备密码是司空见惯的事，孟晚舟2018年12月1日从香港起飞途经加拿大转机时，他们也要了她的密码。

柯克兰说，他通常会把问到的密码写在便签或纸上，之后再还给旅客。

柯克兰说，但当天把孟晚舟移交给加拿大皇家骑警（RCMP）后，他就找不到写有其电子仪器密码的纸张，这才发现他误将相关资讯交给了骑警。

他说：「我当时并不晓得，那张纸是落在（加拿大皇家骑警手中），或在我们的文件夹内，还是仍在柜台上。我看了看柜台和文件夹，都没找到。」

把密码交给皇家骑警是触犯了拿大隐私法。柯克兰说：「这类资讯是不得转交出去的。」

柯克兰同时表示，他对警方进行逮捕之前，对孟晚舟进行拦截、审问存有疑虑，说：「我们的查问可被辩为拖延正当法律程序。」

他说，他和同事一发现孟晚舟是美国通缉的大人物，「马上了解到这会出问题」，并曾建议边境署跳过审问这一步，把孟晚舟指认出来交给骑警就好。

加拿大应美国要求逮捕孟晚舟之后，与中国关系迅速恶化；北京当局后来以涉嫌从事间谍活动罪名，拘留加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），被渥太华当局指控为报复性作为。

孟晚舟的引渡案听证会预计将在2021年4月结束。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP